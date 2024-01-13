россияне ударили по Веселому на Херсонщине, есть травмированный
Киев • УНН
российские войска обстреляли поселок Веселое в Херсонской области, в результате чего мужчина получил осколочное ранение спины. Врачи проводят операцию пострадавшему.
российские оккупанты ударили по Веселому на Херсонщине. Мужчина получил осколочное ранение спины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).
оккупанты ударили по Веселому. Около 16:30 враг обстрелял село. В больницу доставили 42-летнего мужчину. У него осколочное ранение спины,
Детали
Сообщается, что сейчас медики оперируют пострадавшего.
Напомним
российские оккупанты 13 января утром ударили по Днепровскому на Херсонщине. Женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочное ранение голени.
россияне ударили по Веселому на Херсонщине, есть травмированный
российские войска обстреляли поселок Веселое в Херсонской области, в результате чего мужчина получил осколочное ранение спины. Врачи проводят операцию пострадавшему.
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через ПП "Сирет"
Румынские фермеры блокируют КПП "Сирет", нарушая движение грузовиков; легковые автомобили и автобусы проезжают в обычном режиме.
Возгорание в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуированы около 200 человек и обнаружен очаг пожара
Пожар на 4-м этаже киевского ТРЦ "Космополит" привел к эвакуации 200 человек; о пострадавших не сообщается.
Финляндия готова пересмотреть законодательство, чтобы усилить защиту границы с рф
Премьер-министр Финляндии Орпо заявляет о готовности обновить законы для усиления безопасности границы с Россией на фоне недавних нелегальных пересечений.
Шмыгаль о встрече с главой МИД Франции: отметил предоставление систем ПВО
Премьер-министр Украины Арсений Шмыгаль отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и увеличения количества ракет во время переговоров с министром иностранных дел Франции Сежурном.
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
Пожар в киевском торговом центре "Космополит" вызвал эвакуацию; он начался на 4-м этаже, сейчас продолжается тушение пожара.
В Киеве в ТРЦ "Космополит" произошло возгорание, предварительно в детской комнате
В киевском торговом центре "Космополит" произошел пожар в детской комнате на 4-м этаже, проводится эвакуация.
В Координационном штабе обсудили освобождение азовцев из плена рф
Украинский координационный центр по вопросам пленных провел заседание, на котором обсудили освобождение бойцов "Азова" из российского плена, а также последствия обстрела Еленовки.
Оккупанты планируют завозить мусор из рф на временно оккупированные территории востока Украины
россия планирует строить полигоны для своих отходов на оккупированном востоке Украины.
Зеленский выступит со специальным обращением на форуме в Давосе: известна дата
Президент Украины Зеленский выступит на Давосском форуме 16 января с речью о безопасности в разделенном мире.