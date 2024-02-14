росіяни вдарили по Нікополю: пошкодження газопровід, поранено людину
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Нікополя було поранено одну людину та пошкоджено газопровід.
Російські війська атакували з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області, отримав поранення один чоловік, пошкоджено газогін, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
33-річний чоловік постраждав від артобстрілу Нікополя. Проникаюче поранення грудної порожнини. Важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу
З його слів, внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін. Обстеження території триває.
Росіяни тричі вдарили по Нікопольщині14.02.24, 07:36 • 35826 переглядiв