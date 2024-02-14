росіяни вдарили по Нікополю: пошкодження газопровід, поранено людину

Російські війська атакували з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області, отримав поранення один чоловік, пошкоджено газогін, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

33-річний чоловік постраждав від артобстрілу Нікополя. Проникаюче поранення грудної порожнини. Важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу - написав Лисак у Telegram.

З його слів, внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін. Обстеження території триває.

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