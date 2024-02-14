Росіяни тричі вдарили по Нікопольщині

Ворог вдарив по Нікопольщині надвечір. Та ще двічі – вночі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Під час обстрілу росіяни застосував важку артилерію. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Загиблих та поранених немає.

На інших територіях області ніч минула тихо. Без атак.

18 ударів дронами та 3 артобстріли: рф цілий день атакувала Нікопольщину, є постраждала