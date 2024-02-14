Росіяни тричі вдарили по Нікопольщині
Київ • УНН
Росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії, влучивши у два населених пункти, але обійшлося без жертв.
Ворог вдарив по Нікопольщині надвечір. Та ще двічі – вночі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Під час обстрілу росіяни застосував важку артилерію. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Загиблих та поранених немає.
На інших територіях області ніч минула тихо. Без атак.
18 ударів дронами та 3 артобстріли: рф цілий день атакувала Нікопольщину, є постраждала12.02.24, 19:00 • 26767 переглядiв