Россияне трижды ударили по Никопольщине

Враг ударил по Никопольщине вечером. И еще дважды - ночью. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Во время обстрела россияне применили тяжелую артиллерию. Почти полтора десятка снарядов прилетело по Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.

Погибших и раненых нет.

На других территориях области ночь прошла тихо. Без атак.

18 ударов дронами и 3 артобстрела: рф целый день атаковала Никопольщину, есть пострадавшая