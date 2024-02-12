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18 ударов дронами и 3 артобстрела: рф целый день атаковала Никопольщину, есть пострадавшая

18 ударов дронами и 3 артобстрела: рф целый день атаковала Никопольщину, есть пострадавшая

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 17:00  •  12998 просмотра

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россия атаковала Никопольский район в Украине, осуществив 18 ударов с беспилотников и 3 артиллерийских обстрела, в результате чего была ранена 73-летняя женщина.

российские оккупанты совершили сегодня 3 артобстрела и 18 ударов дронами-камикадзе по Никопольскому району. Осколочные ранения получила 73-летняя женщина. Изуродована агрофирма и повреждены почти два десятка частных домов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

18 ударов дронами-камикадзе. И еще 3 артобстрела. Крайне напряженный день на Никопольщине. Атака за атакой...

- написал Лысак.

 По его словам, от действий российских террористов страдали райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская громады.

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Осколочные ранения получила 73-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Изуродована агрофирма. Повреждены почти два десятка частных домов и 11 хозяйственных построек. А еще авто, газопроводы и высоковольтная линия

- сообщил Лысак.

Кроме того, он сообщил о ситуации на Павлоградщине.

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После ночной атаки БпЛА часть домов заживили. В городе возобновили работу все котельные. До сих пор без света почти 15 тыс абонентов. Электрики продолжают работать

- написал Лысак.

Дополнение

После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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18 ударів дронами та 3 артобстріли: рф цілий день атакувала Нікопольщину, є постраждала
18 drone strikes and 3 artillery attacks: Russia attacked Nikopol district all day, one person injured
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18 ударов дронами и 3 артобстрела: рф целый день атаковала Никопольщину, есть пострадавшая

россия атаковала Никопольский район в Украине, осуществив 18 ударов с беспилотников и 3 артиллерийских обстрела, в результате чего была ранена 73-летняя женщина.

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