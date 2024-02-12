18 ударов дронами и 3 артобстрела: рф целый день атаковала Никопольщину, есть пострадавшая

российские оккупанты совершили сегодня 3 артобстрела и 18 ударов дронами-камикадзе по Никопольскому району. Осколочные ранения получила 73-летняя женщина. Изуродована агрофирма и повреждены почти два десятка частных домов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

18 ударов дронами-камикадзе. И еще 3 артобстрела. Крайне напряженный день на Никопольщине. Атака за атакой... - написал Лысак.

По его словам, от действий российских террористов страдали райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская громады.

Осколочные ранения получила 73-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Изуродована агрофирма. Повреждены почти два десятка частных домов и 11 хозяйственных построек. А еще авто, газопроводы и высоковольтная линия - сообщил Лысак.

Кроме того, он сообщил о ситуации на Павлоградщине.

После ночной атаки БпЛА часть домов заживили. В городе возобновили работу все котельные. До сих пор без света почти 15 тыс абонентов. Электрики продолжают работать - написал Лысак.

Дополнение

После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет.