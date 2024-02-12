18 ударів дронами та 3 артобстріли: рф цілий день атакувала Нікопольщину, є постраждала
Київ • УНН
росія атакувала Нікопольський район в Україні, здійснивши 18 ударів з безпілотників і 3 артилерійські обстріли, в результаті чого була поранена 73-річна жінка.
російські окупанти здійснили сьогодні 3 артобстріли та 18 ударів дронами-камікадзе по Нікопольському районі. Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Понівечена агрофірма та пошкоджено майже два десятки приватних будинків.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
18 ударів дронами-камікадзе. І ще 3 артобстріли. Вкрай напружений день на Нікопольщині. Атака за атакою...
За його словами, від дій російських терористів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади.
Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечена агрофірма. Пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд. А ще авто, газогони та високовольтна лінія
Окрім того, він повідомив про ситуацію на Павлоградщині.
Після нічної атаки БпЛА частину домівок заживили. У місті відновили роботу всі котельні. Досі без світла майже 15 тис абонентів. Електрики продовжують працювати
Доповнення
Після вибуху у Кропивницькому районі жертв і руйнувань немає.