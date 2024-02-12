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18 ударів дронами та 3 артобстріли: рф цілий день атакувала Нікопольщину, є постраждала

18 ударів дронами та 3 артобстріли: рф цілий день атакувала Нікопольщину, є постраждала

Київ • УНН

 • 26767 перегляди

росія атакувала Нікопольський район в Україні, здійснивши 18 ударів з безпілотників і 3 артилерійські обстріли, в результаті чого була поранена 73-річна жінка.

російські окупанти здійснили сьогодні 3 артобстріли та 18 ударів дронами-камікадзе по Нікопольському районі. Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Понівечена агрофірма та пошкоджено майже два десятки приватних будинків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

18 ударів дронами-камікадзе. І ще 3 артобстріли. Вкрай напружений день на Нікопольщині. Атака за атакою...

- написав Лисак.

 За його словами, від дій російських терористів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади.

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Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечена агрофірма. Пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд. А ще авто, газогони та високовольтна лінія

- повідомив Лисак.

Окрім того, він повідомив про ситуацію на Павлоградщині.

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Після нічної атаки БпЛА частину домівок заживили. У місті відновили роботу всі котельні. Досі без світла майже 15 тис абонентів. Електрики продовжують працювати

- написав Лисак.

Доповнення

Після вибуху у Кропивницькому районі жертв і руйнувань немає. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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