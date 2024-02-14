россияне ударили по Никополю: поврежден газопровод, ранен человек
В результате российского обстрела Никополя был ранен один человек и поврежден газопровод.
Правительство приняло постановление о международной военной помощи: в Минобороны рассказали, что оно предусматривает
Правительство приняло постановление, которое регулирует получение и использование международной военной помощи в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины.
Представители министерств Украины и Польши договариваются с польскими перевозчиками о прекращении протестов
Представители Украины и Польши ведут переговоры с польскими перевозчиками, чтобы те прекратили постоянные протесты с блокированием границы, которые наносят ущерб экономике обеих стран.
Призывали к захвату Киева и оправдывали агрессию рф: задержаны 5 пророссийских агитаторов
Пятерых пророссийских агитаторов задержали за оправдание российской агрессии и призывы к захвату Киева.
Тепло, как в апреле: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Вчера, 13 февраля в Киеве была зафиксирована самая высокая температура воздуха для этой даты, которая превысила предыдущий рекорд на 0,3°C.
ЕС предлагает санкции против китайских компаний, которые помогают в военных усилиях рф - Guardian
ЕС впервые предлагает наложить санкции на компании в материковом Китае в рамках своего последнего пакета, направленного на закрытие лазеек, которые позволяют России получать военные технологии через третьи страны для своих оружейных заводов, говорится в сообщении.
Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор
В оккупированных частях Луганской области агитируют за единого кандидата, поддерживаемого россией на предстоящих "выборах", при этом некоторые жители все еще могут голосовать с украинскими паспортами.
При попытке нелегального перехода границы с Румынией в Карпатах погиб мужчина
Румынские пограничники нашли тело украинца, который погиб, пытаясь попасть в Румынию из Украины через Карпаты.
В Германии экс-прокурора судили за сексуальное насилие над ребенком: мужчина заявил, что лунатик и преступление произошло во сне
Бывший немецкий прокурор был признан виновным в сексуальном насилии над своим 8-летним сыном, обвиняемый заявил, что он лунатик и совершил преступление во сне.
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
Военный эксперт рассказал, что фирмы, которые поставляют продукты питания для армии со времен януковича, видят в реформах, устанавливающих честную конкуренцию, угрозу для своей монополии и прибегают к медиа-кампаниям для защиты своих интересов.