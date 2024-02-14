россияне ударили по Никополю: поврежден газопровод, ранен человек

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  189670 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  213401 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  209643 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  313250 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  354308 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  285350 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309664 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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В результате российского обстрела Никополя был ранен один человек и поврежден газопровод.

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Правительство приняло постановление, которое регулирует получение и использование международной военной помощи в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины.

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Представители министерств Украины и Польши договариваются с польскими перевозчиками о прекращении протестов

Представители Украины и Польши ведут переговоры с польскими перевозчиками, чтобы те прекратили постоянные протесты с блокированием границы, которые наносят ущерб экономике обеих стран.

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Призывали к захвату Киева и оправдывали агрессию рф: задержаны 5 пророссийских агитаторов

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Вчера, 13 февраля в Киеве была зафиксирована самая высокая температура воздуха для этой даты, которая превысила предыдущий рекорд на 0,3°C.

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Тепло, как в апреле: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

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ЕС впервые предлагает наложить санкции на компании в материковом Китае в рамках своего последнего пакета, направленного на закрытие лазеек, которые позволяют России получать военные технологии через третьи страны для своих оружейных заводов, говорится в сообщении.

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Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор

В оккупированных частях Луганской области агитируют за единого кандидата, поддерживаемого россией на предстоящих "выборах", при этом некоторые жители все еще могут голосовать с украинскими паспортами.

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Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор

При попытке нелегального перехода границы с Румынией в Карпатах погиб мужчина

Румынские пограничники нашли тело украинца, который погиб, пытаясь попасть в Румынию из Украины через Карпаты.

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При попытке нелегального перехода границы с Румынией в Карпатах погиб мужчина

В Германии экс-прокурора судили за сексуальное насилие над ребенком: мужчина заявил, что лунатик и преступление произошло во сне

Бывший немецкий прокурор был признан виновным в сексуальном насилии над своим 8-летним сыном, обвиняемый заявил, что он лунатик и совершил преступление во сне.

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В Германии экс-прокурора судили за сексуальное насилие над ребенком: мужчина заявил, что лунатик и преступление произошло во сне

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Военный эксперт рассказал, что фирмы, которые поставляют продукты питания для армии со времен януковича, видят в реформах, устанавливающих честную конкуренцию, угрозу для своей монополии и прибегают к медиа-кампаниям для защиты своих интересов.

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт