россияне ударили по Никополю: поврежден газопровод, ранен человек

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Военный эксперт рассказал, что фирмы, которые поставляют продукты питания для армии со времен януковича, видят в реформах, устанавливающих честную конкуренцию, угрозу для своей монополии и прибегают к медиа-кампаниям для защиты своих интересов.