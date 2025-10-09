росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ: 6 поранених, одна людина у важкому стані

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 10746 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 16313 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 12672 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 13692 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 22452 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 14448 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 15052 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16504 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26451 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48675 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
90%
745мм
Популярнi новини
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 31007 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto9 жовтня, 03:56 • 9776 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни9 жовтня, 04:10 • 14370 перегляди
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів06:16 • 7542 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 12523 перегляди
Публікації
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 10768 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 16350 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 22473 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 59319 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 65000 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 25765 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 43143 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 57107 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 58721 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 109700 перегляди
Актуальне
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ: 6 поранених, одна людина у важкому стані

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Вранці 9 жовтня російські окупанти атакували Слов'янськ двома авіабомбами, внаслідок чого 6 людей отримали поранення, одна з них у тяжкому стані. Також зафіксовані руйнування житлових будинків.

росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ: 6 поранених, одна людина у важкому стані

Вранці 9 жовтня російські окупанти скинули на Слов’янськ дві авіабомби, є постраждалі і руйнування. Про це повідомив в Telegram начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Внаслідок атаки щонайменше 6 людей отримали поранення. Серед постраждалих 1 людина перебуває у тяжкому стані.

Також руйнувань зазнали будівлі, зокрема, житлові будинки. Обсяги завданої шкоди встановлюються.

Вкотре закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Залишатися на Донеччині небезпечно

- написав Філашкін.

Він також опублікував контактні номери телефонів:

  • 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal);
    • Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614.

      Нагадаємо

      росіяни атакували фабрику на Донеччині, що збагачує вугілля для ТЕС.

      Євген Устименко

      СуспільствоВійна в Україні
      Вадим Філашкін
      Донецька область
      Слов'янськ
      Україна