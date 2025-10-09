росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ: 6 поранених, одна людина у важкому стані
Київ • УНН
Вранці 9 жовтня російські окупанти атакували Слов'янськ двома авіабомбами, внаслідок чого 6 людей отримали поранення, одна з них у тяжкому стані. Також зафіксовані руйнування житлових будинків.
Вранці 9 жовтня російські окупанти скинули на Слов’янськ дві авіабомби, є постраждалі і руйнування. Про це повідомив в Telegram начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Внаслідок атаки щонайменше 6 людей отримали поранення. Серед постраждалих 1 людина перебуває у тяжкому стані.
Також руйнувань зазнали будівлі, зокрема, житлові будинки. Обсяги завданої шкоди встановлюються.
Вкотре закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Залишатися на Донеччині небезпечно
Він також опублікував контактні номери телефонів:
- 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp,
Telegram, Signal);
- Для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0800332614.
