09:40 • 9280 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 14498 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 11836 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 12885 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 21173 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 14167 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 14833 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16460 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26400 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48604 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
россияне сбросили две авиабомбы на Славянск: 6 раненых, один человек в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Утром 9 октября российские оккупанты атаковали Славянск двумя авиабомбами, в результате чего 6 человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также зафиксированы разрушения жилых домов.

россияне сбросили две авиабомбы на Славянск: 6 раненых, один человек в тяжелом состоянии

Утром 9 октября российские оккупанты сбросили на Славянск две авиабомбы, есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил в Telegram начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Подробности

В результате атаки по меньшей мере 6 человек получили ранения. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии.

Также разрушениям подверглись здания, в частности, жилые дома. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

В который раз призываю всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Оставаться в Донецкой области опасно

- написал Филашкин.

Он также опубликовал контактные номера телефонов:

  • 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal);
    • Для тяжелобольных и людей с инвалидностью: 0800332614.

      Напомним

      россияне атаковали фабрику в Донецкой области, обогащающую уголь для ТЭС.

      Евгений Устименко

      ОбществоВойна в Украине
      Вадим Филашкин
      Донецкая область
      Славянск
      Украина