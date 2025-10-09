россияне сбросили две авиабомбы на Славянск: 6 раненых, один человек в тяжелом состоянии
Утром 9 октября российские оккупанты атаковали Славянск двумя авиабомбами, в результате чего 6 человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также зафиксированы разрушения жилых домов.
Утром 9 октября российские оккупанты сбросили на Славянск две авиабомбы, есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил в Telegram начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Подробности
В результате атаки по меньшей мере 6 человек получили ранения. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии.
Также разрушениям подверглись здания, в частности, жилые дома. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.
В который раз призываю всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Оставаться в Донецкой области опасно
Он также опубликовал контактные номера телефонов:
- 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp,
Telegram, Signal);
- Для тяжелобольных и людей с инвалидностью: 0800332614.
