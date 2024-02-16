росіяни шість годин обстрілювали Сумщину: загинув цивільний
Київ • УНН
Внаслідок шестигодинного обстрілу російськими військами Великописарівської територіальної громади Охтирського району Сумської області загинув мирний житель.
Протягом шести годин російські війська вели обстріл Великописарівської територіальної громади Охтирського району на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув цивільний. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 16 лютого 2024 року упродовж 6 годин окупанти з території рф з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Охтирського району.
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На Сумщині прогриміло 74 вибухи за день через ворожі обстріли14.02.24, 22:53 • 32018 переглядiв