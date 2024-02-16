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россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский

россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 16:08  •  8044 просмотра

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В результате шестичасового обстрела российскими войсками Великописаревской территориальной громады Ахтырского района Сумской области погиб мирный житель.

В течение шести часов российские войска вели обстрел Великописаревской территориальной общины Ахтырского района Сумской области. В результате обстрела погиб гражданский. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Детали 

По данным следствия, 16 февраля 2024 года в течение 6 часов оккупанты с территории РФ из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Великописаревской территориальной общины Ахтырского района. 

В результате атаки врага погиб мирный житель, повреждены по меньшей мере 7 частных домов и 2 транспортных средства

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- резюмировали в ведомстве. 

На Сумщине прогремело 74 взрыва за день из-за вражеских обстрелов14 февраля 2024, 20:53 • 28386 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
okhtyrkaАхтырка
ukrainaУкраина
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