россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский

Уже в ближайшее время артиллерия от Германии будет на фронте - Зеленский

Германия предоставит Украине артиллерийские системы и другое вооружение в рамках нового оборонного пакета стоимостью 1,1 миллиарда долларов, который, по словам президента Зеленского, вскоре будет развернут на фронте.