россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский
Киев • УНН
В результате шестичасового обстрела российскими войсками Великописаревской территориальной громады Ахтырского района Сумской области погиб мирный житель.
В течение шести часов российские войска вели обстрел Великописаревской территориальной общины Ахтырского района Сумской области. В результате обстрела погиб гражданский. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 16 февраля 2024 года в течение 6 часов оккупанты с территории РФ из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Великописаревской территориальной общины Ахтырского района.
В результате атаки врага погиб мирный житель, повреждены по меньшей мере 7 частных домов и 2 транспортных средства
Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
На Сумщине прогремело 74 взрыва за день из-за вражеских обстрелов14 февраля 2024, 20:53 • 28386 просмотров
россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский
В результате шестичасового обстрела российскими войсками Великописаревской территориальной громады Ахтырского района Сумской области погиб мирный житель.
Язык в 5 раз длиннее: львовские медики прооперировали младенца с редким синдромом
Врачи Центра детской медицины во Львове укоротили язык младенцу, который был в 5 раз длиннее нормы из-за редкого синдрома Беквита-Видемана.
"Стратег" Гройсмана пиарится на помощи ВСУ, средства для которой собирают его подчиненные
В официальном сообщении Винницкого областного совета говорится о том, что "ежемесячно сотрудники исполнительного аппарата областного Совета собирают средства для закупки самого необходимого в настоящее время для подразделений ВСУ. В 2023 году было собрано более миллиона гривен".
Зеленский и Штайнмайер встретились в Берлине: говорили об оборонных потребностях Украины
Зеленский встретился с Президентом Германии Штайнмайером в Берлине. По время которой главы государств обсудили актуальную ситуацию на фронте, и оборонные потребности Украины.
В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения
Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг на горе Чатыр-Даг в честь Дня Единения Украины.
Если бы путин преуспел и силой передвинул границы в Европе, то это было бы гораздо дороже - Шольц о продолжении военной поддержки Украины
Если позволить путину достичь успеха в Украине и силой переместить границы в Европе, это подорвет европейский мирный порядок и создаст опасный прецедент для дальнейшей агрессии, считает канцлер Германии.
Украина может проиграть, потому что мы не в состоянии поставить достаточно боеприпасов, это позор для запада - премьер Баварии
Премьер-министр Баварии раскритиковал Запад за недостаточные поставки боеприпасов на Украину, заявив, что это может привести к победе России и является позором.
Машины для разминирования, БПЛА и снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия предоставила Украине 3 машины для разминирования, разведывательные беспилотники, 155-мм боеприпасы и другое военное оборудование в рамках нового пакета военной помощи.
рф уже выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР. Генпрокурор рассказал детали
С 30 декабря по 7 февраля россия выпустила по Украине 24 северокорейские баллистические ракеты, которые убили 14 гражданских лиц.
Уже в ближайшее время артиллерия от Германии будет на фронте - Зеленский
Германия предоставит Украине артиллерийские системы и другое вооружение в рамках нового оборонного пакета стоимостью 1,1 миллиарда долларов, который, по словам президента Зеленского, вскоре будет развернут на фронте.