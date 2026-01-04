росіяни прагнуть обійти Лиман, але й роблять спроби інфільтрації безпосередньо в місто - Трегубов

росіяни прагнуть обійти Лиман, але водночас намагаються інфільтруватися безпосередньо в саме місто. Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у неділю, пише УНН.

Деталі

"З логістикою там проблема для обох боків. Там насправді великий "сіряк", може більше, ніж видається на мапі. А оскільки проникнення БпЛА достатньо велике, то треба розуміти, що для кожної сторони логістична операція - це окрема тема, це окрема важкість", - сказав Трегубов стосовно Лиманського напрямку.

"Так, вони хотіли би обійти Лиман, але так, спостерігаються паралельно і спроби інфільтруватися в сам населений пункт, тобто, вони намагаються у нього просто увійти безпосередньо. Тут вже все йде в хід, їм це дуже цікаво, їм дуже цікаво вихід з північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах", - зазначив Трегубов.

