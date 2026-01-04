росіяни прагнуть обійти Лиман, але й роблять спроби інфільтрації безпосередньо в місто - Трегубов
Київ • УНН
Російські війська намагаються обійти Лиман, але також роблять спроби інфільтрації безпосередньо в місто. Начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про ситуацію на Лиманському напрямку.
Деталі
"З логістикою там проблема для обох боків. Там насправді великий "сіряк", може більше, ніж видається на мапі. А оскільки проникнення БпЛА достатньо велике, то треба розуміти, що для кожної сторони логістична операція - це окрема тема, це окрема важкість", - сказав Трегубов стосовно Лиманського напрямку.
"Так, вони хотіли би обійти Лиман, але так, спостерігаються паралельно і спроби інфільтруватися в сам населений пункт, тобто, вони намагаються у нього просто увійти безпосередньо. Тут вже все йде в хід, їм це дуже цікаво, їм дуже цікаво вихід з північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах", - зазначив Трегубов.
