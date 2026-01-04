росіяни прагнуть обійти Лиман, але й роблять спроби інфільтрації безпосередньо в місто - Трегубов

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 5730 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 8830 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 33923 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 22991 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 37824 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 48864 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 55445 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 54619 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50260 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 64732 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.7м/с
85%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро4 січня, 08:44 • 12558 перегляди
Затримання Мадуро: Литва нагадала, як лідер Венесуели підтримав агресію рф проти України4 січня, 09:56 • 6170 перегляди
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo4 січня, 11:37 • 11343 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром13:19 • 11036 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію13:58 • 13256 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 88882 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 107576 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 117636 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 253930 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 189874 перегляди
Актуальнi люди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 890 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 2426 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 3918 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 20544 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 68396 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Фільм

росіяни прагнуть обійти Лиман, але й роблять спроби інфільтрації безпосередньо в місто - Трегубов

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Російські війська намагаються обійти Лиман, але також роблять спроби інфільтрації безпосередньо в місто. Начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про ситуацію на Лиманському напрямку.

росіяни прагнуть обійти Лиман, але й роблять спроби інфільтрації безпосередньо в місто - Трегубов

росіяни прагнуть обійти Лиман, але водночас намагаються інфільтруватися безпосередньо в саме місто. Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у неділю, пише УНН.

Деталі

"З логістикою там проблема для обох боків. Там насправді великий "сіряк", може більше, ніж видається на мапі. А оскільки проникнення БпЛА достатньо велике, то треба розуміти, що для кожної сторони логістична операція - це окрема тема, це окрема важкість", - сказав Трегубов стосовно Лиманського напрямку.

"Так, вони хотіли би обійти Лиман, але так, спостерігаються паралельно і спроби інфільтруватися в сам населений пункт, тобто, вони намагаються у нього просто увійти безпосередньо. Тут вже все йде в хід, їм це дуже цікаво, їм дуже цікаво вихід з північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах", - зазначив Трегубов.

росіяни планують обійти Вовчанськ та дійти до Лиману у січні 2026 року - Трегубов01.01.26, 12:48 • 3063 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Слов'янськ
Краматорськ