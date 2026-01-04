россияне стремятся обойти Лиман, но и предпринимают попытки инфильтрации непосредственно в город - Трегубов

россияне стремятся обойти Лиман, но в то же время пытаются инфильтрироваться непосредственно в сам город. Об этом в эфире "Суспільне" сообщил начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в воскресенье, пишет УНН.

Детали

"С логистикой там проблема для обеих сторон. Там на самом деле большой "серяк", может больше, чем кажется на карте. А поскольку проникновение БпЛА достаточно велико, то надо понимать, что для каждой стороны логистическая операция - это отдельная тема, это отдельная трудность", - сказал Трегубов относительно Лиманского направления.

"Да, они хотели бы обойти Лиман, но да, наблюдаются параллельно и попытки инфильтрироваться в сам населенный пункт, то есть, они пытаются в него просто войти непосредственно. Тут уже все идет в ход, им это очень интересно, им очень интересен выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряжено, но, опять-таки, они там хорошо получают по зубам", - отметил Трегубов.

россияне планируют обойти Волчанск и дойти до Лимана в январе 2026 года - Трегубов