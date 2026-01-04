$42.170.00
15:52 • 6912 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 10607 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 35449 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 23832 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 38448 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 49356 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 55789 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 54753 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50354 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 64931 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
россияне стремятся обойти Лиман, но и предпринимают попытки инфильтрации непосредственно в город - Трегубов

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Российские войска пытаются обойти Лиман, но также предпринимают попытки инфильтрации непосредственно в город. Начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил о ситуации на Лиманском направлении.

россияне стремятся обойти Лиман, но и предпринимают попытки инфильтрации непосредственно в город - Трегубов

россияне стремятся обойти Лиман, но в то же время пытаются инфильтрироваться непосредственно в сам город. Об этом в эфире "Суспільне" сообщил начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в воскресенье, пишет УНН.

Детали

"С логистикой там проблема для обеих сторон. Там на самом деле большой "серяк", может больше, чем кажется на карте. А поскольку проникновение БпЛА достаточно велико, то надо понимать, что для каждой стороны логистическая операция - это отдельная тема, это отдельная трудность", - сказал Трегубов относительно Лиманского направления.

"Да, они хотели бы обойти Лиман, но да, наблюдаются параллельно и попытки инфильтрироваться в сам населенный пункт, то есть, они пытаются в него просто войти непосредственно. Тут уже все идет в ход, им это очень интересно, им очень интересен выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряжено, но, опять-таки, они там хорошо получают по зубам", - отметил Трегубов.

россияне планируют обойти Волчанск и дойти до Лимана в январе 2026 года - Трегубов01.01.26, 12:48 • 3063 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Славянск
Краматорск