Росіяни поновили штурми на Донеччині, зокрема в районах Андріївки, Калинівки та Іванівського

Ворог на Донеччині знову намагається здійснювати штурми позицій Сил оборони. Зокрема, активні штурмові окупанти проводять в районах Андріївки, Калинівки та Іванівського. Про це розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Ситуація стабільна, під контролем Сил оборони України. Ворог намагається знову здійснювати штурми. Штурми він намагається здійснювати в різних напрямках. Це ми можемо спостерігати і напрямок Андріївки, і напрямок Іванівського, і напрямок Калинівки. Тобто він намагається нас штурмувати і вишукувати слабке місце. На постійній основі відпрацьовують його РСЗВ і ствольна артилерія. На сьогодні дуже активно представлені на полі бою міномети і FPV-дрони