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Росіяни поновили штурми на Донеччині, зокрема в районах Андріївки, Калинівки та Іванівського

Росіяни поновили штурми на Донеччині, зокрема в районах Андріївки, Калинівки та Іванівського

Київ • УНН

 • 16838 перегляди

Окупанти намагаються здійснювати штурми позицій Сил оборони України на Донеччині. Активні бої ведуться в районах Андріївки, Калинівки та Іванівського, ворог використовує артилерію, міномети та FPV-дрони.

Ворог на Донеччині знову намагається здійснювати штурми позицій Сил оборони. Зокрема, активні штурмові окупанти проводять в районах Андріївки, Калинівки та Іванівського. Про це розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ситуація стабільна, під контролем Сил оборони України. Ворог намагається знову здійснювати штурми. Штурми він намагається здійснювати в різних напрямках. Це ми можемо спостерігати і напрямок Андріївки, і напрямок Іванівського, і напрямок Калинівки. Тобто він намагається нас штурмувати і вишукувати слабке місце. На постійній основі відпрацьовують його РСЗВ і ствольна артилерія. На сьогодні дуже активно представлені на полі бою міномети і FPV-дрони

- сказав Калашніков.

Нагадаємо

На фронті з початку доби сталося вже 88 боїв, найактивніший ворог на Курахівському напрямку, на Курську область за сьогодні противник скинув вже 17 КАБів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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