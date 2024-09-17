Враг в Донецкой области снова пытается осуществлять штурмы позиций Сил обороны. В частности, активные штурмовые оккупанты проводят в районах Андреевки, Калиновки и Ивановского. Об этом рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, передает УНН.

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Ситуация стабильная, под контролем Сил обороны Украины. Враг пытается снова осуществлять штурмы. Штурмы он пытается осуществлять в разных направлениях. Это мы можем наблюдать и направление Андреевки, и направление Ивановского, и направление Калиновки. То есть он пытается нас штурмовать и выискивать слабое место. На постоянной основе отрабатывают его РСЗО и ствольная артиллерия. На сегодня очень активно представлены на поле боя минометы и FPV-дроны - сказал Калашников.

Напомним,

На фронте с начала суток произошло уже 88 боев, самый активный враг на Кураховском направлении, на Курскую область за сегодня противник сбросил уже 17 КАБов.