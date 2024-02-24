росіяни обстріляли лінію електропередач у Херсоні, але дефіциту електроенергії немає - Міненерго
Київ • УНН
Незважаючи на атаки на підстанції в Херсонській області, енергосистема України не відчуває дефіциту електроенергії завдяки достатньому внутрішньому виробництву та запланованому імпорту й експорту електроенергії.
Наразі в Україні не фіксується дефіциту електроенергії в енергосистемі попри російські атаки на підстанції на Херсонщині. Про це заявили у Міністерстві енергетики України, пише УНН.
Деталі
Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
Зазначається, що у короткостроковий ремонт вийшов корпус ТЕС, водночас після ремонту в роботу повернуто блок теплоелектростанції. У резерві 13 генеруючих одиниць ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби
Наслідки обстрілів
Уночі обстрілу зазнав Херсон, внаслідок чого відключилась ПЛ-150 кВ. Знеструмлено підстанцію, без світла залишилися близько 9,5 тисячі споживачів.
Окрім того, через попередні обстріли та недостатні безпекові умови роботи для енергетиків залишається знеструмленою лінія 330 кВ, яка живила Запорізьку АЕС. Станція - на одній лінії живлення.
Імпорт/Експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 320 МВт*год, також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 2440 МВт*год.
Нагадаємо
Минулої доби, 23 лютого, в Україні зафіксовано профіцит електроенергії - надлишки передавалися до Польщі