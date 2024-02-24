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росіяни обстріляли лінію електропередач у Херсоні, але дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Київ • УНН

 • 55972 перегляди

Незважаючи на атаки на підстанції в Херсонській області, енергосистема України не відчуває дефіциту електроенергії завдяки достатньому внутрішньому виробництву та запланованому імпорту й експорту електроенергії.

росіяни обстріляли лінію електропередач у Херсоні, але дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Наразі в Україні не фіксується дефіциту електроенергії в енергосистемі попри російські атаки на підстанції на Херсонщині. Про це заявили у Міністерстві енергетики України, пише УНН.

Деталі 

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. 

- резюмували в Міненерго.

Зазначається, що у короткостроковий ремонт вийшов корпус ТЕС, водночас після ремонту в роботу повернуто блок теплоелектростанції. У резерві 13 генеруючих одиниць ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби

Наслідки обстрілів

Уночі обстрілу зазнав Херсон, внаслідок чого відключилась ПЛ-150 кВ. Знеструмлено підстанцію, без світла залишилися близько 9,5 тисячі споживачів. 

- розповіли у відомстві. 

Окрім того, через попередні обстріли та недостатні безпекові умови роботи для енергетиків залишається знеструмленою лінія 330 кВ, яка живила Запорізьку АЕС. Станція - на одній лінії живлення.

Імпорт/Експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 320 МВт*год, також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 2440 МВт*год.

Нагадаємо

Минулої доби, 23 лютого, в Україні зафіксовано профіцит електроенергії - надлишки передавалися до Польщі

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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