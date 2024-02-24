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россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 09:36  •  3538 просмотра

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Несмотря на атаки на подстанции в Херсонской области, энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии благодаря достаточному внутреннему производству и запланированному импорту и экспорту электроэнергии.

Сейчас в Украине не фиксируется дефицита электроэнергии в энергосистеме несмотря на российские атаки на подстанции на Херсонщине. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет УНН.

Детали 

Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. 

- резюмировали в Минэнерго.

Отмечается, что в краткосрочный ремонт вышел корпус ТЭС, одновременно после ремонта в работу возвращен блок теплоэлектростанции. В резерве 13 генерирующих единиц ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости

Последствия обстрелов

Ночью обстрелу подвергся Херсон, в результате чего отключилась ВЛ-150 кВ. Обесточена подстанция, без света остались около 9,5 тысячи потребителей. 

- рассказали в ведомстве. 

Кроме того, из-за предыдущих обстрелов и недостаточных безопасных условий работы для энергетиков остается обесточенной линия 330 кВ, которая питала Запорожскую АЭС. Станция - на одной линии питания.

Импорт/Экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 320 МВт*ч, также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 2440 МВт*ч.

Напомним

За прошедшие сутки, 23 февраля, в Украине зафиксирован профицит электроэнергии - излишки передавались в Польшу

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ukrainaУкраина
khersonХерсон
polshaПольша
росіяни обстріляли лінію електропередач у Херсоні, але дефіциту електроенергії немає - Міненерго
russians shelled a power line in Kherson, but there is no electricity shortage - Ministry of Energy
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