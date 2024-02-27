Росіяни обстріляли Курахівську громаду, одна людина загинула, п'ятьох поранено
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу російською артилерією приватного підприємства у Курахівці Донецької області одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.
Російські окупанти у вівторок, 27 лютого, обстріляли зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду Донецької області. Як наслідок – одна людина загинула та п’ятеро поранено. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.
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Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 27 лютого 2024 року ворог обстріляв зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду. В зоні ураження опинилося приватне підприємство.
32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу.
Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років ушпиталили з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переламом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітини. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані.
Крім того, вибухами пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.
Прокурори продовжують вживати всі можливі і належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону.
рф вдарила по підприємству у Кураховому на Донеччині: дев’ятеро поранених22.02.24, 15:37 • 22048 переглядiв