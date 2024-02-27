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Россияне обстреляли Кураховскую громаду, один человек погиб, пятеро ранены

Россияне обстреляли Кураховскую громаду, один человек погиб, пятеро ранены

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 20:21  •  13212 просмотра

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В результате обстрела российской артиллерией частного предприятия в Кураховке Донецкой области один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Российские оккупанты во вторник, 27 февраля, обстреляли из ствольной артиллерии Кураховскую городскую территориальную громаду Донецкой области. Как следствие - один человек погиб и пятеро ранены. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Отмечается, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 февраля 2024 года враг обстрелял из ствольной артиллерии Кураховскую городскую территориальную громаду. В зоне поражения оказалось частное предприятие.

32-летний сотрудник из-за полученных телесных повреждений скончался по дороге в медицинское учреждение.

Еще трех мужчин и двух женщин в возрасте от 55 до 70 лет госпитализировали с осколочными ранениями конечностей и шеи, переломом, разрывом артерии и проникающими ранами грудной клетки. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, взрывами повреждены здание предприятия и автомобили.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений рф против мирного населения региона.

рф ударила по предприятию в Курахово Донецкой области: девять раненых22 февраля 2024, 13:37 • 20133 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКриминал и ЧП
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