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рф ударила по предприятию в Курахово Донецкой области: девять раненых

рф ударила по предприятию в Курахово Донецкой области: девять раненых

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 13:37  •  13171 просмотра

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Российская армия нанесла авиаудар по предприятию в Курахово Донецкой области 22 февраля, в результате чего были ранены девять работников.

Российская армия сегодня, 22 февраля, нанесла авиаудар по территории предприятия в Курахово Донецкой области, девять человек получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

2 февраля 2024 года, в 10:10, враг обстрелял г. Курахово с использованием КАБ-250. От авиаудара по территории предприятия получили ранения девять сотрудников - двое из них - женщины и семеро мужчин в возрасте от 31 до 54 лет

- говорится в сообщении прокуратуры.

У раненых врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Враг нанес более 1600 ударов по Донецкой области: ударил ракетой, дронами и обстреливал артиллерией22 февраля 2024, 08:37 • 19394 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kurakhoveКурахово
donetskДонецк
рф вдарила по підприємству у Кураховому на Донеччині: дев’ятеро поранених
Russian armed forces strike at a company in Kurakhove, Donetsk region: nine wounded
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