рф ударила по предприятию в Курахово Донецкой области: девять раненых

Российская армия сегодня, 22 февраля, нанесла авиаудар по территории предприятия в Курахово Донецкой области, девять человек получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

2 февраля 2024 года, в 10:10, враг обстрелял г. Курахово с использованием КАБ-250. От авиаудара по территории предприятия получили ранения девять сотрудников - двое из них - женщины и семеро мужчин в возрасте от 31 до 54 лет - говорится в сообщении прокуратуры.

У раненых врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Враг нанес более 1600 ударов по Донецкой области: ударил ракетой, дронами и обстреливал артиллерией