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рф вдарила по підприємству у Кураховому на Донеччині: дев’ятеро поранених

Київ • УНН

 • 22048 перегляди

Російська армія завдала авіаудару по підприємству в Кураховому Донецької області 22 лютого, в результаті чого було поранено дев'ять працівників.

рф вдарила по підприємству у Кураховому на Донеччині: дев’ятеро поранених

Російська армія сьогодні, 22 лютого, завдала авіаудару по території підприємства у Кураховому Донецької області, дев’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

2 лютого 2024 року, о 10:10, ворог обстріляв м. Курахове з використанням КАБ-250. Від авіаудару по території підприємства отримали поранення дев’ятеро співробітників – двоє з них – жінки та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років

- йдеться у повідомленні прокуратури.

У поранених лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворог завдав понад 1600 ударів по Донеччині: вдарив ракетою, дронами та обстрілював артилерією 22.02.24, 10:37 • 23323 перегляди

Тетяна Краєвська

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