рф вдарила по підприємству у Кураховому на Донеччині: дев’ятеро поранених
Київ • УНН
Російська армія завдала авіаудару по підприємству в Кураховому Донецької області 22 лютого, в результаті чого було поранено дев'ять працівників.
Російська армія сьогодні, 22 лютого, завдала авіаудару по території підприємства у Кураховому Донецької області, дев’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
2 лютого 2024 року, о 10:10, ворог обстріляв м. Курахове з використанням КАБ-250. Від авіаудару по території підприємства отримали поранення дев’ятеро співробітників – двоє з них – жінки та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років
У поранених лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ворог завдав понад 1600 ударів по Донеччині: вдарив ракетою, дронами та обстрілював артилерією 22.02.24, 10:37 • 23323 перегляди