росіяни масово переходять на фастфуд, відвідуваність ресторанів падає - ЦПД
Київ • УНН
У росії фіксується падіння відвідуваності ресторанів і барів, тоді як попит на фастфуд та готові страви з магазинів зростає. Це є індикатором системного ослаблення економіки рф через зниження купівельної спроможності та високу інфляцію.
Попри офіційні дані про "зростання доходів", у росії фіксується стабільне падіння відвідуваності ресторанів і барів та зростання попиту на фастфуд і готові страви з продуктових магазинів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у січні–жовтні 2025 року кількість замовлень у фастфуді в рф збільшилась на 7%, тоді як у ресторанах і барах - скоротилась на 1%, при цьому у москві ця тенденція ще помітніша: відвідуваність ресторанів упала на 5%, тоді як фастфуд виріс на 3%.
Зниження реальної купівельної спроможності, висока інфляція, подорожчання продуктів і послуг, падіння роздрібного продажу та дорогі кредити змушують росіян економити навіть на харчуванні
Там додають, що перехід росіян на дешевші формати харчування є ще одним індикатором системного ослаблення економіки рф в умовах продовження війни та посилення санкцій.
Нагадаємо
Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська влада готує населення до різкого погіршення рівня життя через рекордний дефіцит бюджету, який у 2025 році сягає 5,74 трильйона рублів.
