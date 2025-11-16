россияне массово переходят на фастфуд, посещаемость ресторанов падает - ЦПД

$42.060.00
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16:59 • 16894 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16:36 • 18306 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 41935 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 25631 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 34741 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 47926 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45131 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42159 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53155 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Атакован Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, который обеспечивает армию захватчиков - Генштаб16 ноября, 11:46 • 18248 просмотра
Вражеский беспилотник типа "Молния" ударил по детской площадке в ХарьковеVideo16 ноября, 12:33 • 12533 просмотра
Оккупанты атаковали авто в Херсоне: три человека получили минно-взрывные травмы16 ноября, 13:00 • 4314 просмотра
В селе графовка под белгородом поднялся большой столб дыма после вероятного обстрелаPhoto16 ноября, 15:21 • 5606 просмотра
Украинским беженцам в Великобритании придется вернуться домой после войны - глава МВД Шабана Махмуд17:20 • 5180 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 41930 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 48583 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 98577 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 85471 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 57830 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Бритни Спирс
Блогеры
Украина
Харьков
Варшава
Исландия
Херсонская область
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto21:02 • 562 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 28044 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 98577 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 36746 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 52431 просмотра
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Фильм

россияне массово переходят на фастфуд, посещаемость ресторанов падает - ЦПД

Киев • УНН

 • 720 просмотра

В россии фиксируется падение посещаемости ресторанов и баров, тогда как спрос на фастфуд и готовые блюда из магазинов растет. Это является индикатором системного ослабления экономики рф из-за снижения покупательной способности и высокой инфляции.

россияне массово переходят на фастфуд, посещаемость ресторанов падает - ЦПД

Несмотря на официальные данные о «росте доходов», в России фиксируется стабильное падение посещаемости ресторанов и баров и рост спроса на фастфуд и готовые блюда из продуктовых магазинов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в январе–октябре 2025 года количество заказов в фастфуде в РФ увеличилось на 7%, тогда как в ресторанах и барах – сократилось на 1%, при этом в Москве эта тенденция еще заметнее: посещаемость ресторанов упала на 5%, тогда как фастфуд вырос на 3%.

Снижение реальной покупательной способности, высокая инфляция, подорожание продуктов и услуг, падение розничных продаж и дорогие кредиты заставляют россиян экономить даже на питании

- отмечают в ЦПД.

Там добавляют, что переход россиян на более дешевые форматы питания является еще одним индикатором системного ослабления экономики РФ в условиях продолжения войны и усиления санкций.

Напомним

Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей.

Экономика рф входит в фазу затяжного спада: компании сокращают расходы и откладывают инвестиции - СВР05.11.25, 16:26 • 5021 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономикаНовости Мира