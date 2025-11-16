россияне массово переходят на фастфуд, посещаемость ресторанов падает - ЦПД
Киев • УНН
В россии фиксируется падение посещаемости ресторанов и баров, тогда как спрос на фастфуд и готовые блюда из магазинов растет. Это является индикатором системного ослабления экономики рф из-за снижения покупательной способности и высокой инфляции.
Несмотря на официальные данные о «росте доходов», в России фиксируется стабильное падение посещаемости ресторанов и баров и рост спроса на фастфуд и готовые блюда из продуктовых магазинов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в январе–октябре 2025 года количество заказов в фастфуде в РФ увеличилось на 7%, тогда как в ресторанах и барах – сократилось на 1%, при этом в Москве эта тенденция еще заметнее: посещаемость ресторанов упала на 5%, тогда как фастфуд вырос на 3%.
Снижение реальной покупательной способности, высокая инфляция, подорожание продуктов и услуг, падение розничных продаж и дорогие кредиты заставляют россиян экономить даже на питании
Там добавляют, что переход россиян на более дешевые форматы питания является еще одним индикатором системного ослабления экономики РФ в условиях продолжения войны и усиления санкций.
Напомним
Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти готовят население к резкому ухудшению уровня жизни из-за рекордного дефицита бюджета, который в 2025 году достигает 5,74 триллиона рублей.
