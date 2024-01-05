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росіяни двічі обстріляли Харківщину: пошкоджені житлові будинки

росіяни двічі обстріляли Харківщину: пошкоджені житлові будинки

Київ • УНН

 • 24607 перегляди

Російські війська обстріляли два населені пункти на Харківщині, пошкодивши приватні будинки та автомобілі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Окупаційні війська рф обстріляли цивільну інфраструктуру на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН

Деталі 

Згідно з даними слідства, 5 січня 2023 року близько 11:00 російські військовослужбовці обстріляли смт Козача Лопань. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Крім того, 4 січня та вночі 5 січня ворог систематично обстрілював с. Липці Харківського району. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, господарчі споруди та автомобілі.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)

- заявили в Офісі генпрокурора.

Доповнення 

У відомстві наголошують, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Речник Сухопутних військ ЗСУ спростував інформацію видання The Telegraph про новий наступ рф на Харківщину 05.01.24, 14:32 • 23467 переглядiв

Нагадаємо

російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по селищу Липці, а вночі обстріляв Вовчанськ.

Володимир Омельченко

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