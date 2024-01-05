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россияне дважды обстреляли Харьковскую область: повреждены жилые дома

россияне дважды обстреляли Харьковскую область: повреждены жилые дома

Киев • УНН

 • 24598 просмотра

Российские войска обстреляли два населенных пункта на Харьковщине, повредив частные дома и автомобили. Информации о пострадавших пока нет.

Оккупационные войска рф обстреляли гражданскую инфраструктуру на Харьковщине. В результате обстрела повреждены частные дома и автомобили. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН

Детали 

Согласно данным следствия, 5 января 2023 года около 11:00 российские военнослужащие обстреляли пгт Казачья Лопань. Получили повреждения частные домовладения.

Кроме того, 4 января и ночью 5 января враг систематически обстреливал с. Липцы Харьковского района. В населенном пункте повреждены жилые дома, административные здания, хозяйственные постройки и автомобили.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- заявили в Офисе генпрокурора.

Дополнение 

В ведомстве отмечают, что прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.

Представитель Сухопутных войск ВСУ опроверг информацию издания The Telegraph о новом наступлении рф на Харьковщину05.01.24, 14:32 • 23460 просмотров

Напомним,

российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. Накануне вечером враг нанес ракетный удар по поселку Липцы, а ночью обстрелял Волчанск.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война

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