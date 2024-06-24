росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами: щонайменше 4 людей поранені
Київ • УНН
війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок ворожих обстрілів поранено щонайменше четверо людей. Також понівечені лінії електропередач, газогін, парник, авто.
Протягом поточної доби, 24 червня, війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок ворожих обстрілів поранено щонайменше четверо людей. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За словами Лисака, "прилітало" по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах.
Окрім трьох людей, про яких повідомлялося раніше, попередньо, є ще одна поранена. Деталі з'ясовуємо
Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджені інфраструктура й агрофірма. А ще – 4 багатоквартирні й стільки ж приватних будинків, 5 господарських споруд.
Також понівечені лінії електропередач, газогін, парник, авто.
Через ворожі атаки у Нікополі постраждали троє людей - ОВА 24.06.24, 14:35 • 22703 перегляди