россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами: по меньшей мере 4 человека ранены

В течение текущих суток, 24 июня, войска рф атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе. В результате вражеских обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.



Детали

По словам Лысака, "прилетало" по Никополю, Мировскому, Красногригорьевской, Покровской и Марганецкой общинам.

Кроме трех человек, о которых сообщалось ранее, предварительно, есть еще один раненый. Детали выясняем - рассказал глава ОВА.

Он отметил, что в результате атаки повреждены инфраструктура и агрофирма. А еще-4 многоквартирных и столько же частных домов, 5 хозяйственных сооружений.

Также изуродованы линии электропередач, газопровод, парник, авто.

Из - за вражеских атак в Никополе пострадали три человека - ОВА