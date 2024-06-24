В результате атак армии рф по Никополю Днепропетровской области сегодня, 24 июня, ранения получили три человека - 62-летний мужчина и женщины 68 и 72 лет. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе за сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак. 62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома.

Один из крупнейших ударов рф по гражданским в последнее время: в Покровске Донецкой области из-за вражеской ракетной атаки 4 погибших, 34 раненых