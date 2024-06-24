Три человека, в том числе 62-летний мужчина и две женщины в возрасте 68 и 72 лет, получили ранения в результате обстрелов российской армией Никополя Днепропетровской области.
В результате атак армии рф по Никополю Днепропетровской области сегодня, 24 июня, ранения получили три человека - 62-летний мужчина и женщины 68 и 72 лет. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Никополе за сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак. 62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно
По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома.
Один из крупнейших ударов рф по гражданским в последнее время: в Покровске Донецкой области из-за вражеской ракетной атаки 4 погибших, 34 раненых24 июня 2024, 11:25 • 14424 просмотра