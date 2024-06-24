Через ворожі атаки у Нікополі постраждали троє людей - ОВА
Київ • УНН
Три людини, в тому числі 62-річний чоловік і дві жінки у віці 68 і 72 років, отримали поранення в результаті обстрілів російською армією Нікополя Дніпропетровської області.
Внаслідок атак армії рф по Нікополю Дніпропетровської області сьогодні, 24 червня, поранень зазнали троє людей - 62-річний чоловік та жінки 68 та 72 років. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Нікополі за сьогодні вже троє постраждалих від ворожих атак. 62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки.
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