Через ворожі атаки у Нікополі постраждали троє людей - ОВА

Внаслідок атак армії рф по Нікополю Дніпропетровської області сьогодні, 24 червня, поранень зазнали троє людей - 62-річний чоловік та жінки 68 та 72 років. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

У Нікополі за сьогодні вже троє постраждалих від ворожих атак. 62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно