Один із найбільших ударів рф по цивільних останнім часом: у Покровську на Донеччині через ворожу ракетну атаку 4 загиблих, 34 поранених

Щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення, в тому числі двоє дітей у віці 12 і 13 років, в результаті російського ракетного удару по місту Покровськ в Донецькій області, що стало одним з найбільших нападів на мирних жителів за останній час.