Один із найбільших ударів рф по цивільних останнім часом: у Покровську на Донеччині через ворожу ракетну атаку 4 загиблих, 34 поранених
Київ • УНН
Щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення, в тому числі двоє дітей у віці 12 і 13 років, в результаті російського ракетного удару по місту Покровськ в Донецькій області, що стало одним з найбільших нападів на мирних жителів за останній час.
У Донецькій області щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені, внаслідок атаки військ рф на Покровськ, що стала одним із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені - такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15. Серед поранених - двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані
З його слів, на місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.
"росіяни випустили по місту дві ракети "Іскандер-М" - зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16", - зазначив голова ОВА.
"Це - один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.
Також голова ОВА повідомив, що 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок удару ворога по Кураховому. "росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - убили 62-річного чоловіка, пошкодили інфраструктурний об'єкт", - вказав він.
Окрім того, з його слів, під вогонь потрапила Дружківка - там відомо про 1 поранену людину та пошкоджений об'єкт.
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