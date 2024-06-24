Один из крупнейших ударов рф по гражданским в последнее время: в Покровске Донецкой области из-за вражеской ракетной атаки 4 погибших, 34 раненых

В Донецкой области по меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены, в результате атаки войск рф на Покровск, ставшей одним из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены - таковы предыдущие последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15. Среди раненых - двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии - указал Филашкин в Telegram.

По его словам, на месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

"россияне выпустили по городу две ракеты "Искандер-М" - разрушили 1 частный дом и повредили 16", - отметил глава ОВА.

"Это - один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить. На Донетчине давно уже не осталось ни одного безопасного места. Берегите себя! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул Филашкин.

Также глава ОВА сообщил, что 1 человек погиб и 1 ранен в результате удара врага по Курахово. "россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - убили 62-летнего мужчину, повредили инфраструктурный объект", - указал он.

Кроме того, по его словам, под огонь попала Дружковка - там известно о 1 раненом человеке и поврежденном объекте.

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