Один из крупнейших ударов рф по гражданским в последнее время: в Покровске Донецкой области из-за вражеской ракетной атаки 4 погибших, 34 раненых
Киев • УНН
По меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения, в том числе двое детей в возрасте 12 и 13 лет, в результате российского ракетного удара по городу Покровск в Донецкой области, что стало одним из крупнейших нападений на мирных жителей за последнее время.
В Донецкой области по меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены, в результате атаки войск рф на Покровск, ставшей одним из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
По меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены - таковы предыдущие последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15. Среди раненых - двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии
По его словам, на месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.
"россияне выпустили по городу две ракеты "Искандер-М" - разрушили 1 частный дом и повредили 16", - отметил глава ОВА.
"Это - один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить. На Донетчине давно уже не осталось ни одного безопасного места. Берегите себя! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул Филашкин.
Также глава ОВА сообщил, что 1 человек погиб и 1 ранен в результате удара врага по Курахово. "россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - убили 62-летнего мужчину, повредили инфраструктурный объект", - указал он.
Кроме того, по его словам, под огонь попала Дружковка - там известно о 1 раненом человеке и поврежденном объекте.
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