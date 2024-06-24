В Донецкой области российские войска сегодня утром атаковали Торецк, 1 человек погиб и 1 ранен, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"1 человек погиб и 1 ранен - таковы последствия утреннего обстрела Торецка. Город попал под удар сегодня около 10 утра", - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, россияне попали в частный дом - погибла 63-летняя женщина, ранен 64-летний мужчина. Раненый направлен в ближайшую больницу.

"Российские удары по прифронтовым городам не останавливаются ни на день. Поэтому призываю всех: не рисковать своей жизнью и здоровьем! Эвакуируйтесь!"- подчеркнул глава ОВА.

россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: 12 раненых, среди них - два ребенка