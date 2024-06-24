российские войска за прошедшие сутки 20 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой области. От удар попали три района области. В результате вражеских атак 12 человек, среди них - два ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Вадима Филашкина и полицию региона.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 156 человек, в том числе 15 детей - написал Филашкин в Telegram.

По данным полиции региона, от вражеского огня пострадали 12 населенных пунктов: города Железное, Константиновка, Курахово, Николаевка, Селидово, Торецк, поселки Нью-Йорк, Северное, села Веселое, Длинная Балка, Миролюбовка, Островское.

Разрушениям подверглись 85 гражданских объектов - 67 жилых домов, фермерское хозяйство, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод, электросети.

Пять раз россияне обстреляли Торецк – бомбой "КАБ-250" и артиллерией. Ранен гражданский, повреждено 6 многоквартирных и три частных дома.

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На Селидово оккупанты сбросили три авиабомбы "КАБ-500" и "МПБ Д - 30СН" - ранили шестерых жителей, в том числе двух мальчиков 2010 и 2013 годов рождения. Повреждены 35 частных домов, автотранспорт, линия электропередач.

По Курахово войска рф ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган". Травмированы три мирных жителя, повреждены три частных дома.

Еще двое раненых - в Железном и Северном.

Константиновка подверглась авиаудару бомбой "УМПБ Д-30СН", пострадали 13 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации.

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