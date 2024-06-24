росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини: 12 поранених, серед них - дві дитини
Київ • УНН
росіяни 20 разів обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, поранивши 12 мирних жителів, у тому числі двох дітей, і пошкодивши 85 цивільних об'єктів.
російські війська минулої доби 20 разів відкривали вогонь по населених пунктах Донецької області. Від удар потрапили три райони області. Внаслідок ворожих атак 12 людей, серед них - дві дитини. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Вадима Філашкіна та поліцію регіону.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 156 людей, у тому числі 15 дітей
За даними поліції регіону, від ворожого вогню постраждали 12 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Селидове, Торецьк, селища Нью-Йорк, Північне, села Веселе, Довга Балка, Миролюбівка, Острівське.
Руйнувань зазнали 85 цивільних об’єктів - 67 житлових будинків, фермерське господарство, господарчі споруди, автомобілі, газопровід, електромережі.
П’ять разів росіяни обстріляли Торецьк – бомбою "КАБ-250" та артилерією. Поранено цивільну особу, пошкоджено 6 багатоквартирних і три приватних будинки.
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