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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини: 12 поранених, серед них - дві дитини

Київ • УНН

 • 16965 перегляди

росіяни 20 разів обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, поранивши 12 мирних жителів, у тому числі двох дітей, і пошкодивши 85 цивільних об'єктів.

росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини: 12 поранених, серед них - дві дитини

російські війська минулої доби 20 разів відкривали вогонь по населених пунктах Донецької області. Від удар потрапили три райони області. Внаслідок ворожих атак 12 людей, серед них - дві дитини. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Вадима Філашкіна та поліцію регіону. 

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 156 людей, у тому числі 15 дітей

- написав Філашкін у Telegram. 

За даними поліції регіону, від ворожого вогню постраждали 12 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Селидове, Торецьк, селища Нью-Йорк, Північне, села Веселе, Довга Балка, Миролюбівка, Острівське.

Руйнувань зазнали 85 цивільних об’єктів -  67 житлових будинків, фермерське господарство, господарчі споруди, автомобілі, газопровід, електромережі.

П’ять разів росіяни обстріляли Торецьк – бомбою "КАБ-250" та артилерією. Поранено цивільну особу, пошкоджено 6 багатоквартирних і три приватних будинки.

Кількість постраждалих через атаку рф на Харків сягнула 12, в області ще один травмований24.06.24, 09:32 • 22846 переглядiв

На Селидове окупанти скинули три авіабомби "КАБ-500" та "УМПБ Д-30СН" - поранили шістьох мешканців, зокрема двох хлопчиків 2010 та 2013 років народження. Пошкоджено 35 приватних осель, автотранспорт, лінію електропередач.

По Кураховому війська рф вдарили касетними боєприпасами  із РСЗВ "Ураган". Травмовано трьох мирних жителів, пошкоджено три приватних будинки.

Ще двоє поранених – у Залізному та Північному.

Костянтинівка зазнала авіаудару бомбою "УМПБ Д-30СН", постраждали 13 приватних осель, господарські споруди та комунікації.

У результаті російських авіаударів в Херсонській області загинула 1 людина, 8 отримали поранення24.06.24, 08:05 • 24030 переглядiв

Тетяна Краєвська

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