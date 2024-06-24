У результаті російських авіаударів в Херсонській області загинула 1 людина, 8 отримали поранення
Київ • УНН
У Херсонській області через російську агресію 1 людина загинула, 8 отримали поранення, а в багатьох населених пунктах зафіксовано значний матеріальний збиток.
На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення та зафіксовано значні матеріальні збитки в області. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Велетенське, Токарівка, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Станіслав, Кізомис, Понятівка, Іванівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Бургунка, Республіканець, Михайлівка, Шляхове, Урожайне, Львове, Тягинка та місто Херсон
За інформацією, ворожі військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.
Крім того, було зафіксоване влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичний заклад, магазин, газогони та припортову територію. Також унаслідок терористичних атак окупантів пошкоджені господарська споруда, складське приміщення, сільгосптехніка та приватні атомобілі.
На жаль, через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.
На Херсонщині літній чоловік був поранений у результаті російського артилерійського обстрілу 23.06.24, 21:57 • 36424 перегляди