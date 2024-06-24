В результате российских авиаударов в Херсонской области погиб 1 человек, 8 получили ранения

На Херсонщине из - за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8-получили ранения и зафиксированы значительные материальные убытки в области. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Степановка, гигантское, Токаревка, Приднепровское, Днепровское, Береговое, Станислав, Кизомис, Понятовка, Ивановка, Никольское, Берислав, Красный Маяк, Ольговка, Бургунка, республиканец, Михайловка, дорожное, Урожайное, Львов, Тягинка и город Херсон - заявил Александр Прокудин.

По информации, вражеские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов.

Кроме того, было зафиксировано попадание в учебное заведение, детский сад, медицинское учреждение, магазин, газопроводы и припортовую территорию. Также в результате террористических атак оккупантов повреждены хозяйственное сооружение, складское помещение, сельхозтехника и частные атомобили.

К сожалению, из - за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8-получили ранения.

На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела