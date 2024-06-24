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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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росіяни вранці вдарили по Торецьку на Донеччині: одна людина загинула і одну поранено

Київ • УНН

 • 26242 перегляди

Російські війська атакували Торецьк Донецької області, в результаті чого в приватному будинку загинула 63-річна жінка і був поранений 64-річний чоловік.

росіяни вранці вдарили по Торецьку на Донеччині: одна людина загинула і одну поранено

У Донецькій області російські війська сьогодні вранці атакували Торецьк, 1 людина загинула і 1 поранена, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

"1 людина загинула і 1 поранена - такі наслідки ранкового обстрілу Торецька. Місто потрапило під удар сьогодні близько 10 ранку", - написав Філашкін у Telegram.

З його слів, росіяни влучили у приватний будинок - загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка. Поранений направлений у найближчу лікарню.

"Російські удари по прифронтовим містам не зупиняються ні на день. Тож закликаю всіх: не ризикувати своїм життям і здоров'я! Евакуюйтесь!" - наголосив голова ОВА.

росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини: 12 поранених, серед них - дві дитини 24.06.24, 10:37 • 16965 переглядiв

Юлія Шрамко

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