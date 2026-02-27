$43.210.03
26 лютого, 22:38 • 16342 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 30468 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 28857 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 29880 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 26930 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 42145 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21559 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 103511 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46684 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53937 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
росіяни атакували готель у Сумах, повторно вдарили під час гасіння пожежі

Київ • УНН

 • 1714 перегляди

Російські війська завдали удару по готелю в центрі Сум, а потім повторно атакували під час ліквідації пожежі. Рятувальники евакуювали 50 громадян, постраждалих немає.

росіяни атакували готель у Сумах, повторно вдарили під час гасіння пожежі

У центрі Сум російські війська вдарили по готелю, повторно атакувавши під час гасіння пожежі, повідомили у ДСНС України та місцева влада у п'ятницю, пише УНН.

Суми: росія завдавла ударів по готелю - під час ліквідації пожежі відбулася повторна атака. Влучання сталося в центральній частині міста

- повідомили у ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, рятувальники евакуювали 50 громадян.

"Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав. Пожежу ліквідовано", - вказали у ДСНС.

Удар рф сьогодні рано вранці ударним БпЛА по будівлі в центрі Сум підтвердив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники. Людей евакуювали вчасно. Постраждалих немає. Усі наслідки ліквідовуються", - написав Григоров у соцмережах.

Як уточнив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, ворог завдав 2 удари БпЛА по будівлі в центрі міста і пошкоджено верхній поверх будівлі. "Пошкоджено дах та верхній поверх будівлі", - додав в.о. мера Сум Артем Кобзар.

Кобзар також повідомив, що "сьогодні близько 8:30 зафіксовано влучання ворожого БпЛА в заклад освіти на території Стецьківського старостату". "Внаслідок удару вибито понад 20 вікон, пошкоджено частину стіни та дах будівлі. Попередньо поранених або загиблих немає", - зазначив він.

165 з 187 ворожих дронів знешкодили над Україною27.02.26, 08:39 • 2254 перегляди

Доповнення

За даними Сумської ОВА, внаслідок російських обстрілів території області за минулу добу є постраждалий серед мирних жителів. У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника травмований 14-річний хлопець. Протягом доби, з ранку 26 лютого до ранку 27 лютого 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 28 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Суми