росіяни атакували готель у Сумах, повторно вдарили під час гасіння пожежі
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по готелю в центрі Сум, а потім повторно атакували під час ліквідації пожежі. Рятувальники евакуювали 50 громадян, постраждалих немає.
У центрі Сум російські війська вдарили по готелю, повторно атакувавши під час гасіння пожежі, повідомили у ДСНС України та місцева влада у п'ятницю, пише УНН.
Суми: росія завдавла ударів по готелю - під час ліквідації пожежі відбулася повторна атака. Влучання сталося в центральній частині міста
Як зазначили у ДСНС, рятувальники евакуювали 50 громадян.
"Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав. Пожежу ліквідовано", - вказали у ДСНС.
Удар рф сьогодні рано вранці ударним БпЛА по будівлі в центрі Сум підтвердив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
"Після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники. Людей евакуювали вчасно. Постраждалих немає. Усі наслідки ліквідовуються", - написав Григоров у соцмережах.
Як уточнив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, ворог завдав 2 удари БпЛА по будівлі в центрі міста і пошкоджено верхній поверх будівлі. "Пошкоджено дах та верхній поверх будівлі", - додав в.о. мера Сум Артем Кобзар.
Кобзар також повідомив, що "сьогодні близько 8:30 зафіксовано влучання ворожого БпЛА в заклад освіти на території Стецьківського старостату". "Внаслідок удару вибито понад 20 вікон, пошкоджено частину стіни та дах будівлі. Попередньо поранених або загиблих немає", - зазначив він.
Доповнення
За даними Сумської ОВА, внаслідок російських обстрілів території області за минулу добу є постраждалий серед мирних жителів. У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника травмований 14-річний хлопець. Протягом доби, з ранку 26 лютого до ранку 27 лютого 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 28 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.