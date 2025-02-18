росія запустила 176 дронів по Україні за ніч: 103 збито, 67 не досягли цілей

росія вночі атакувала Україну 176 безпілотниками, збито 103 дрони у 12 областях, 67 не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 лютого ворог атакував 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із шести напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 67 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

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