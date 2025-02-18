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Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
06:35 • 58927 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

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19 февраля, 20:19 • 123520 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

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«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
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Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
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19 февраля, 12:14 • 198280 просмотра

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"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия запустила 176 дронов по Украине за ночь: 103 сбиты, 67 не достигли целей

россия запустила 176 дронов по Украине за ночь: 103 сбиты, 67 не достигли целей

Киев  •  УНН

 • 22554 просмотра

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Россия атаковала Украину 176 дронами с шести направлений. ПВО сбила 103 БПЛА, из-за атаки пострадали четыре области - Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская.

россия ночью атаковала Украину 176 беспилотниками, сбито 103 дрона в 12 областях, 67 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 февраля враг атаковал 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с шести направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 103-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 67 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Черкасщина.

российский дрон попал в жилой дом на Кировоградщине: есть пострадавшие18.02.25, 07:53 • 28464 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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