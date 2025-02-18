россия запустила 176 дронов по Украине за ночь: 103 сбиты, 67 не достигли целей
Киев • УНН
Россия атаковала Украину 176 дронами с шести направлений. ПВО сбила 103 БПЛА, из-за атаки пострадали четыре области - Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская.
россия ночью атаковала Украину 176 беспилотниками, сбито 103 дрона в 12 областях, 67 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 февраля враг атаковал 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с шести направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 103-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 67 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Черкасщина.
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