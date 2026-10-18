росія за добу втратила у війні проти України понад 2 тисячі військових
Київ • УНН
За добу 17 жовтня російська армія втратила 2 090 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 565 060 осіб.
Протягом доби 17 жовтня ворог втратив у війні в Україні 2 090 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 18 жовтня сягнули близько 1 565 060 осіб.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив, що росія створює так звану "зону безпеки" на території України вздовж спільного кордону. За його словами, питання існування цієї зони не підлягатиме обговоренню під час можливих мирних переговорів із Києвом.
У ГУР проаналізували, скільки рф цього року витрачає на війну проти України14.10.26, 13:19 • 4510 переглядiв