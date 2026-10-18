Россия за сутки потеряла в войне против Украины более 2 тысяч военнослужащих

В течение суток 17 октября противник потерял в войне в Украине 2 090 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

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Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 18 октября достигли около 1 565 060 человек.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что россия создаёт так называемую "зону безопасности" на территории Украины вдоль общей границы. По его словам, вопрос существования этой зоны не будет подлежать обсуждению во время возможных мирных переговоров с Киевом.

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