росія за добу втратила ще 1260 військових і майже 1900 дронів – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 1260 російських військових, а загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 495 050 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За даними Генштабу, протягом доби українські захисники також знищили 3 танки, 1 бойову броньовану машину, 65 артилерійських систем та 5 РСЗВ.

Станом на 5 вересня загальні втрати російських військ становлять близько 1 495 050 осіб, 12 328 танків, 25 273 бойові броньовані машини, 49 227 артилерійських систем, 2093 РСЗВ, 1604 засоби ППО, 441 літак, 355 гелікоптерів, 2502 наземні робототехнічні комплекси, 499 809 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5070 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 144 043 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4644 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат російських військ уточнюються.

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