Россия за сутки потеряла еще 1260 военнослужащих и почти 1900 дронов — Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили еще 1260 российских военнослужащих, а общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 495 050 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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По данным Генштаба, в течение суток украинские защитники также уничтожили 3 танка, 1 боевую бронированную машину, 65 артиллерийских систем и 5 РСЗО.

По состоянию на 5 сентября общие потери российских войск составляют около 1 495 050 человек, 12 328 танков, 25 273 боевые бронированные машины, 49 227 артиллерийских систем, 2093 РСЗО, 1604 средства ПВО, 441 самолет, 355 вертолетов, 2502 наземных робототехнических комплекса, 499 809 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5070 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки, 144 043 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 4644 единицы специальной техники.

В Генштабе отметили, что данные о потерях российских войск уточняются.

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