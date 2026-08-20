росія за добу втратила майже півтори тисячі військових і 1672 БпЛА - Генштаб

$44.780.0851.830.02
ukenru
04:31 • 7884 перегляди
НБУ припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка
01:53 • 18693 перегляди
Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалихPhotoVideo
19 серпня, 22:05 • 29978 перегляди
Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня
19 серпня, 20:59 • 31149 перегляди
"Це було варте того": один із співорганізаторів протестів на підтримку Федорова оголосив про їх завершення
19 серпня, 19:07 • 29764 перегляди
Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління - Корецький
19 серпня, 16:44 • 35307 перегляди
Мудрій повідомили про підозру, але не затримували - адвокат
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 58905 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
19 серпня, 14:50 • 36103 перегляди
У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали пораненняPhoto
19 серпня, 13:40 • 30727 перегляди
Водію Volkswagen повідомили про підозру за ДТП на зупинці в КиєвіPhotoVideo
19 серпня, 11:27 • 32086 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.5м/с
56%
748мм
Популярнi новини
В Україні готують драконівські покарання для систематичних порушників ПДД: деталі від Нацполіції19 серпня, 20:41 • 5886 перегляди
Київ атаковано балістикою: зафіксовано влучання і пожежі19 серпня, 21:11 • 15661 перегляди
США створили прихований коридор для танкерів в Ормузькій протоці - Axios19 серпня, 21:43 • 7528 перегляди
Атака на Київ забрала життя двох жінок, шестеро людей поранені19 серпня, 22:50 • 12817 перегляди
Кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Київ зросла00:41 • 11123 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 35932 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 58897 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 49224 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 59840 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 57456 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Мудра
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 40673 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 63569 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 99604 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 103714 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 110244 перегляди
Актуальне
Bild
Financial Times
«Калібр» (сімейство ракет)
Фільм
Золото

росія за добу втратила майже півтори тисячі військових і 1672 БпЛА - Генштаб

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за 19 серпня. Загальні втрати особового складу наближаються до 1,5 млн осіб.

росія за добу втратила майже півтори тисячі військових і 1672 БпЛА - Генштаб

За добу 19 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1480 солдатів та 1672 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1472640 (+1480)
    • танків ‒ 12283 (+7)
      • бойових броньованих машин ‒ 25165 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 48261 (+56)
          • РСЗВ ‒ 2050 (+7)
            • засоби ППО ‒ 1577 (0)
              • літаків ‒ 439 (0)
                • гелікоптерів ‒ 354 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 470869 (+1672)
                    • наземних робототехнічних комплексів ‒ 2321 (+10)
                      • кораблі / катери ‒ 35 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 136818 (+500)
                            • спеціальна техніка ‒ 4551 (+3)
                              • крилаті ракети ‒ 5010 (0)

                                Дані уточнюються.

                                Нагадаємо

                                Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари - налаштування системи оборони, системи виробництва і закупівель, а також системи постачання у війська.

                                путін намагається об'єднати росіян ідеєю війни проти України перед виборами - ISW15.08.26, 07:15 • 12058 переглядiв

                                Вадим Хлюдзинський

                                Війна в Україні
                                Війна в Україні
                                Збройні сили України
                                Україна