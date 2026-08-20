росія за добу втратила майже півтори тисячі військових і 1672 БпЛА - Генштаб

За добу 19 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1480 солдатів та 1672 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1472640 (+1480)

танків ‒ 12283 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 25165 (+3)

артилерійських систем ‒ 48261 (+56)

РСЗВ ‒ 2050 (+7)

засоби ППО ‒ 1577 (0)

літаків ‒ 439 (0)

гелікоптерів ‒ 354 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 470869 (+1672)

наземних робототехнічних комплексів ‒ 2321 (+10)

кораблі / катери ‒ 35 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 136818 (+500)

спеціальна техніка ‒ 4551 (+3)

крилаті ракети ‒ 5010 (0)

Дані уточнюються.

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