росія за добу втратила майже півтори тисячі військових і 1672 БпЛА - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за 19 серпня. Загальні втрати особового складу наближаються до 1,5 млн осіб.
За добу 19 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1480 солдатів та 1672 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1472640 (+1480)
- танків ‒ 12283 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 25165 (+3)
- артилерійських систем ‒ 48261 (+56)
- РСЗВ ‒ 2050 (+7)
- засоби ППО ‒ 1577 (0)
- літаків ‒ 439 (0)
- гелікоптерів ‒ 354 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 470869 (+1672)
- наземних робототехнічних комплексів ‒ 2321 (+10)
- кораблі / катери ‒ 35 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 136818 (+500)
- спеціальна техніка ‒ 4551 (+3)
- крилаті ракети ‒ 5010 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари - налаштування системи оборони, системи виробництва і закупівель, а також системи постачання у війська.
путін намагається об'єднати росіян ідеєю війни проти України перед виборами - ISW15.08.26, 07:15 • 12058 переглядiв