Россия за сутки потеряла почти полторы тысячи военнослужащих и 1672 БПЛА — Генштаб

За сутки 19 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1480 солдат и 1672 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1472640 (+1480)

танков ‒ 12283 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 25165 (+3)

артиллерийских систем ‒ 48261 (+56)

РСЗО ‒ 2050 (+7)

средства ПВО ‒ 1577 (0)

самолетов ‒ 439 (0)

вертолетов ‒ 354 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 470869 (+1672)

наземных робототехнических комплексов ‒ 2321 (+10)

корабли / катера ‒ 35 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 136818 (+500)

специальная техника ‒ 4551 (+3)

крылатые ракеты ‒ 5010 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача для нового министра обороны Евгения Хмары — настройка системы обороны, системы производства и закупок, а также системы снабжения войск.

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