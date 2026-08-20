Россия за сутки потеряла почти полторы тысячи военнослужащих и 1672 БПЛА — Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских войск за 19 августа. Общие потери личного состава приближаются к 1,5 млн человек.
За сутки 19 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1480 солдат и 1672 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1472640 (+1480)
- танков ‒ 12283 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 25165 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 48261 (+56)
- РСЗО ‒ 2050 (+7)
- средства ПВО ‒ 1577 (0)
- самолетов ‒ 439 (0)
- вертолетов ‒ 354 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 470869 (+1672)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 2321 (+10)
- корабли / катера ‒ 35 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 136818 (+500)
- специальная техника ‒ 4551 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 5010 (0)
Данные уточняются.
Напомним
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