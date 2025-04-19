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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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The Guardian

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росія випустила по Україні 8 ракет та 87 дронів: 33 безпілотники збито, 36 - не досягли цілей

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

У ніч на 19 квітня рф атакувала Україну 95 повітряними цілями, включаючи ракети та 87 дронів. ППО збила 33 "Шахеди", 36 дронів втрачено локаційно; є постраждалі регіони.

росія випустила по Україні 8 ракет та 87 дронів: 33 безпілотники збито, 36 - не досягли цілей

рф уночі атакувала Україну 8 ракетами та 87 безпілотниками, збито 33 дрони, 36 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 квітня російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 95 засобів повітряного нападу противника - 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема: 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (район пуску - Крим); 2 протикорабельні ракети "Онікс" (район пуску - Крим); 3 протирадіолокаційні ракети Х-31П; 87 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків - Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - Крим).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

36 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

Запорізька область під атакою дронів рф, працює ППО18.04.25, 22:34 • 8776 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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