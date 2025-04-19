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россия выпустила по Украине 8 ракет и 87 дронов: 33 беспилотника сбито, 36 - не достигли целей

Киев • УНН

 • 458 просмотра

В ночь на 19 апреля рф атаковала Украину 95 воздушными целями, включая ракеты и 87 дронов. ПВО сбила 33 "Шахеда", 36 дронов утрачено локационно; есть пострадавшие регионы.

россия выпустила по Украине 8 ракет и 87 дронов: 33 беспилотника сбито, 36 - не достигли целей

рф ночью атаковала Украину 8 ракетами и 87 беспилотниками, сбито 33 дрона, 36 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 апреля российские оккупанты совершили удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными БпЛА.

По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 95 средств воздушного нападения противника - 8 ракет различных типов и 87 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности: 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым); 2 противокорабельные ракеты "Оникс" (район пуска - Крым); 3 противорадиолокационные ракеты Х-31П; 87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - Крым).

Воздушное нападение противника отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

36 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Запорожье", - говорится в сообщении.

Запорожская область под атакой дронов рф, работает ПВО18.04.25, 22:34 • 8584 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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