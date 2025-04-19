россия выпустила по Украине 8 ракет и 87 дронов: 33 беспилотника сбито, 36 - не достигли целей
Киев • УНН
В ночь на 19 апреля рф атаковала Украину 95 воздушными целями, включая ракеты и 87 дронов. ПВО сбила 33 "Шахеда", 36 дронов утрачено локационно; есть пострадавшие регионы.
рф ночью атаковала Украину 8 ракетами и 87 беспилотниками, сбито 33 дрона, 36 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 апреля российские оккупанты совершили удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными БпЛА.
По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 95 средств воздушного нападения противника - 8 ракет различных типов и 87 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности: 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым); 2 противокорабельные ракеты "Оникс" (район пуска - Крым); 3 противорадиолокационные ракеты Х-31П; 87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - Крым).
Воздушное нападение противника отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и страны
36 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Запорожье", - говорится в сообщении.
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