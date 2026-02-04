росія стрімко старіє: до 2040 року країна може перетворитися на "суспільство пенсіонерів" - СЗРУ
Київ • УНН
Демографічна ситуація в росії погіршується, що створює ризики для економіки та стабільності. До 2040 року країна може стати "суспільством людей похилого віку", де медіанним мешканцем буде жінка 50-55 років.
Демографічна ситуація в росії швидко погіршується та свідчить про прискорене старіння населення, що створює довгострокові ризики для економіки, ринку праці та соціальної стабільності країни. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
За даними аналітиків, частка населення віком від 0 до 35 років скоротилася з 55% у 1990 році до 40% у 2025-му. Після 2020 року темпи цього падіння суттєво прискорилися.
Якщо тенденція збережеться, до 2040 року частка молодшого населення може знизитися до 30%, що означатиме перехід росії до моделі "суспільства людей похилого віку"
Окремо наголошується на різкому гендерному дисбалансі. Уже з віку 25–30 років у країні фіксується прискорене скорочення чоловічого населення, що призводить до переважання жінок у старших вікових групах. За прогнозами, медіанним мешканцем росії у 2040 році стане жінка віком 50–55 років.
Ситуацію значно ускладнює війна проти України. Масові втрати серед чоловіків працездатного віку, зростання інвалідності, еміграція та демографічна "яма" ще більше прискорюють скорочення чоловічого населення рф.
Аналітики зазначають, що формування "суспільства літніх жінок" впливатиме на соціальні настрої в країні. Очікується зростання попиту на консервативні цінності, жорстку стабільність і посилені заходи безпеки. Водночас потенціал до економічного оновлення та інноваційного розвитку для росії в таких умовах суттєво зменшуватиметься.
кремль посилює репресії проти корінних народів - розвідка14.01.26, 17:04 • 4157 переглядiв