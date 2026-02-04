росія стрімко старіє: до 2040 року країна може перетворитися на "суспільство пенсіонерів" - СЗРУ

$43.190.22
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 7982 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 8396 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 9460 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 17346 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24618 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19202 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22356 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35954 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51635 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 25582 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР11:55 • 5578 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 15145 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 5098 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 7676 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 25614 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 59047 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 60049 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 99078 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 107261 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Київська область
Державний кордон України
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 636 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 1808 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 3278 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 5138 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 27165 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

росія стрімко старіє: до 2040 року країна може перетворитися на "суспільство пенсіонерів" - СЗРУ

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Демографічна ситуація в росії погіршується, що створює ризики для економіки та стабільності. До 2040 року країна може стати "суспільством людей похилого віку", де медіанним мешканцем буде жінка 50-55 років.

росія стрімко старіє: до 2040 року країна може перетворитися на "суспільство пенсіонерів" - СЗРУ

Демографічна ситуація в росії швидко погіршується та свідчить про прискорене старіння населення, що створює довгострокові ризики для економіки, ринку праці та соціальної стабільності країни. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними аналітиків, частка населення віком від 0 до 35 років скоротилася з 55% у 1990 році до 40% у 2025-му. Після 2020 року темпи цього падіння суттєво прискорилися.

Якщо тенденція збережеться, до 2040 року частка молодшого населення може знизитися до 30%, що означатиме перехід росії до моделі "суспільства людей похилого віку"

- йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується на різкому гендерному дисбалансі. Уже з віку 25–30 років у країні фіксується прискорене скорочення чоловічого населення, що призводить до переважання жінок у старших вікових групах. За прогнозами, медіанним мешканцем росії у 2040 році стане жінка віком 50–55 років.

Ситуацію значно ускладнює війна проти України. Масові втрати серед чоловіків працездатного віку, зростання інвалідності, еміграція та демографічна "яма" ще більше прискорюють скорочення чоловічого населення рф.

Аналітики зазначають, що формування "суспільства літніх жінок" впливатиме на соціальні настрої в країні. Очікується зростання попиту на консервативні цінності, жорстку стабільність і посилені заходи безпеки. Водночас потенціал до економічного оновлення та інноваційного розвитку для росії в таких умовах суттєво зменшуватиметься.

кремль посилює репресії проти корінних народів - розвідка14.01.26, 17:04 • 4157 переглядiв

Андрій Тимощенков

Новини Світу
Пенсійний вік
Мобілізація
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Україна