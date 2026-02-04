Россия стремительно стареет: к 2040 году страна может превратиться в "общество пенсионеров" - СВР

Демографическая ситуация в России быстро ухудшается и свидетельствует об ускоренном старении населения, что создает долгосрочные риски для экономики, рынка труда и социальной стабильности страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным аналитиков, доля населения в возрасте от 0 до 35 лет сократилась с 55% в 1990 году до 40% в 2025 году. После 2020 года темпы этого падения существенно ускорились.

Если тенденция сохранится, к 2040 году доля молодого населения может снизиться до 30%, что будет означать переход России к модели "общества пожилых людей" - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается резкий гендерный дисбаланс. Уже с возраста 25–30 лет в стране фиксируется ускоренное сокращение мужского населения, что приводит к преобладанию женщин в старших возрастных группах. По прогнозам, медианным жителем России в 2040 году станет женщина в возрасте 50–55 лет.

Ситуацию значительно усложняет война против Украины. Массовые потери среди мужчин трудоспособного возраста, рост инвалидности, эмиграция и демографическая "яма" еще больше ускоряют сокращение мужского населения РФ.

Аналитики отмечают, что формирование "общества пожилых женщин" будет влиять на социальные настроения в стране. Ожидается рост спроса на консервативные ценности, жесткую стабильность и усиленные меры безопасности. В то же время потенциал к экономическому обновлению и инновационному развитию для России в таких условиях будет существенно уменьшаться.

